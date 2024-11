Justcalcio.com - CdS – Neymar lascia l’Al Hilal? Uno storico club esce allo scoperto

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-12 15:05:37 Arrivano conferme dal CdS:Il Santos, retrocesso per la prima volta la scorsa stagione, è tornato nel massimo campionato brasiliano e ora punta. A confermarlo è stato Marcelo Teixeira dos Santos che, come riportato da O’Jogo, ha dichiarato: “Il nostro modo di relazionarci aè chiaro e obiettiv sia suo il padre sia con il suo entourage. Parliamo da tempo. Mi conoscono, conoscono Santos. I tempi per un ritorno dinon sono ancora maturi. Dobbiamo aspettare. Ha un contratto con”.stadio per Santos-CRB?Marcelo Teixeira dos Santos ha parlato anche della possibilità cheassista alla prossima partita di sabato a Vila Belmiro contro il CRB: “Dovete chiedere a lui e a suo padre se ci saranno. Il box è disponibile e lui ha sempre mostrato orgoglio, come è successo al Paulistão, quando è arrivato con la Coppa.