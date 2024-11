Lettera43.it - Caso Albania, Musk attacca i giudici italiani: le reazioni di politica e magistratura

La decisione del tribunale di Roma di sospendere il provvedimento di convalida dei sette migranti che erano stati trasferiti in, che di fatto ha portato al rientro in Italia dei richiedenti asilo, ha provocato la reazione di Elon. L’uomo più ricco al mondo, alleato di Donald Trump, commentando un post con la sentenza che ha rimesso tutto nelle mani della Corte di giustizia europea ha infatti scritto su X: «Questidevono andarsene».These judges need to go— Elon(@elon) November 11, 2024Salvini: «ha ragione e io rischio sei anni per aver impedito gli sbarchi di clandestini»ha dunque fatto irruzione nello scontro tra governo italiano eattorno aldei migranti in. E Matteo Salvini ha subito applaudito l’uscita del magnate, scrivendo su X: «Ha ragione.