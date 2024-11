Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Napoli, tutti vogliono Osimhen e la cifra sarà altissima

Leggi l'articolo completo su Metropolitanmagazine.it

Il ko di Mauro Icardi porràcome assoluto titolare del Galatasaray, una bella notizia per ilche vorrà intascare lapiù alta possibile dalla sua cessione in estate. L’ex Lille, infatti, resterà in Turchia anche durante il mercato invernale, ma a fine anno vorrà sicuramente cambiare aria. Il suo obiettivo resta la Premier League, ma sono altri i club che si sono mossi fin qui per convincere gli azzurri.al Fenerbahce? Dalla Turchia sicuri dell’offertaVictorpotrebbe addirittura rimanere in Turchia. Difficile immaginare che la volontà del calciatore sia questa, ma i club turchi fanno sul serio. Secondo quanto riportato dal portale Sabah, non solo il Galatasaray, ma anche il Fenerbahce avrebbe espresso la volontà di firmare a titolo definitivo il centravanti e rinforzarsi così in vista della prossima stagione.