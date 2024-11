Bergamonews.it - Bruno Barbieri e i suoi “4 hotel” sbarcano nella Bergamasca: ecco le strutture in gara

Bergamo. Palazzo Santo Spirito in via Tasso, Le Funi a San Vigilio, La Ripa ad Albino, Bes a Palazzago. Sono leche in questa settimana riceveranno la visita di un ‘cliente’ molto speciale:. Lo chef stellato, da anni volto noto della tv – oltre che delle cucine – visiterà gli alberghi all’interno del suo “4”, celebre programma che dal 2018 va in onda su Sky.Il format prevede che chefe gli albergatori inalloggino per un giorno ed una notte in ciascuno degli, per poi dare un giudizio ad ogni struttura attraverso quattro categorie di voto: location, servizi, camere e prezzo.Chi ottiene il punteggio più alto vince la puntata e riceve un premio in denaro da investirepropria attività.Proprio a fine ottobre si è conclusa la settima stagione, trasmessa in prima serata, e in questi mesi sono scattate le riprese per l’ottava, che vede per la prima volta protagonista anche la nostra città.