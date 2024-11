.com - Automobilismo / Rally delle Marche, il sindaco di Cingoli Vittori: “La collaborazione tra Comuni il motore vincente per queste manifestazioni”

Leggi su .com

La gara del 16 e 17 novembre coinvolge anche idi San Severinoe Gagliole. Oriano Agostini (PRS Group): “Ilè un’opportunità unica per valorizzare il territorio”, 12 novembre 2024 – Il 17°è pronto a partire in questo fine settimana del 16 e 17 novembre, quest’anno con un’importante novità che sottolinea lo spirito die la visione condivisa deidi San Severino, Gagliole e. La manifestazione, evento di riferimento per gli appassionati die sport motoristici assegnerà quest’anno il titolo di Campione d’Italia su terra, non è solo una gara, ma anche un’occasione preziosa per valorizzare i territori e le bellezze paesaggistiche.Un evento che valorizza il territorioIlrappresenta una tradizione consolidata nel panorama sportivo non solo della regione ma in ambito nazionale, ma quest’anno si arricchisce di un significato particolare: grazie alladeidi, San Severino, Gagliole, l’evento diventa simbolo di un’unità di intenti per promuovere e valorizzare il territorio a livello nazionale.