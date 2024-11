ATP Finals Torino 2024 | Alcaraz interrompe l’allenamento dopo 10 minuti

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

DAAll’indomani della sconfitta contro Casper Ruud, è durato solo 10di Carlos. Il tennista spagnolo, frenato nel suo esordio alle Nitto ATPdai malanni dei giorni precedenti e dai problemi allo stomaco, era sceso regolarmente in campo persul Sebastopoli Court; campo adiacente al Centrale dell’Inalpi Arena.diecidi palleggio a ritmi blandi con l’americano Andres Martin, classe 2001 della Georgia Tech University, il numero 3 del mondo ha però alzato bandiera bianca. L’allievo di Juan Carlos non ha mai provato a spingere nei pochipassati in campo. Teoricamentesi sarebbe dovuto allenare dalle 11.30 alle 13, ma già prima delle ore 12 ha salutato e ringraziato il compagno di allenamento. Questo apre un punto interrogativo sul prosieguo della sua avventura a