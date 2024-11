Liberoquotidiano.it - Appalti Asl a Bari affidati in cambio di favori: dieci arresti

Gli inquirenti della Procura della Repubblica die i militari della Guardia di Finanza ritengono di aver scoperto un "sistema diffuso di corruzione all'interno dell'Azienda sanitaria locale del capoluogo regionale giungendo questa mattina all'arresto di 10 persone, 6 in carcere e 4 aglidomiciliari tra funzionari della stessa Asl e imprenditori. I provvedimenti cautelari, emessi dal gip del tribunale, sono stati eseguiti nelle province die Taranto. Sono accusati, in concorso tra loro e a vario titolo, di associazione per delinquere, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, falso, turbata libertà degli incanti e subilleciti. Secondo la Procura «si rileverebbe un quadro inquietante di collusione e mercificazioni seriali della funzione pubblica, rivelatore dell'esistenza di una deviazione patologica e sistematica dai principi di imparzialità e lealtà che devono ispirare l'azione del pubblico ufficiale".