Gaeta.it - Aggressione a Ponte Milvio: Derubato un giovane di 27 anni con un coltello in pieno giorno

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio allarmante ha scosso la tranquilla zona di, dove un ragazzo di 27è stato aggredito mentre attendeva l’autobus. Ilha subito una minaccia con unalla gola, e il malvivente non ha esitato a derubarlo delle sue cuffiette Bluetooth. Questo attacco, avvenuto in, ha suscitato preoccupazione tra i residenti e passanti della zona, evidenziando una crescente insicurezza.L’episodio è accaduto alla fermata di Largo De Bosis, una delle aree a maggiore densità di passaggio. La dinamica dell’è stata rapida: il ladro ha sorpreso la vittima, strappando il dispositivo elettronico dalle sue mani prima di darsi alla fuga. Il comportamento audace dell’aggressore ha lasciato tutti sbigottiti, sottolineando come i reati di strada possano avvenire anche ine in luoghi affollati.