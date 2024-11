Thesocialpost.it - Affida il cane alla dog setter e glielo restituisce in un’urna

Una tragedia inaspettata e straziante ha colpito Stefania Guadagna, una donna di Treviso di 59 anni, che al rientro dalle vacanze ha scoperto che la sua cagnolina Nina, un bassotto di undici anni, era stata cremata senza che lei ne fosse stata informata. La vicenda, che ha scosso profondamente la proprietaria, ha portato Stefania a intraprendere un percorso legale per ottenere giustizia. I fatti risalgono all’estate del 2023. A fine luglio, Stefania decide di partire per le vacanze eNina e Pluto, un altro bassotto di famiglia,sua dog sitter di fiducia a Villorba. La stessa dog sitter, una 30enne, si era già occupata dei suoi animali in diverse occasioni, ed entrambi i cani, soprattutto Nina, sembravano adorarla come una “seconda mamma”. La richiesta di Stefania era semplice: desiderava essere aggiornata regolarmente sulle condizioni dei suoi amati animali, come sempre accadeva.