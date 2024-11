Ilgiorno.it - Addio a Frizziero. L’arciprete: pensava al bene

"Alberto è della sua famiglia, ma è anche della città di Sondrio". E davvero così è stato, perché in moltissimi ieri pomeriggio in Collegiata hanno voluto salutare Alberto, scomparso venerdì ad 88 anni. Sindaco del capoluogo dal 1975 al 1985, "il suo punto di partenza era sempre e solo il- ha dettodon Christian Bricola nell’omelia - e tutti noi lo vogliamo ringraziare per il servizio svolto a favore della collettività". Ai funerali oltre all’attuale primo cittadino Marco Scaramellini anche gli ex sindaci del capoluogo Bianca Bianchini ed Alcide Molteni.