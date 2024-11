A che ora oggi Sinner-Fritz in tv? Orario e come seguirla

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Janniktorna in campo alle Atp Finals di Torino. Il numero 1 del mondo si giocherà il primo posto nel girone Ilie Nastase con Taylor, che ha battuto all’esordio un nervoso Danil Medvedev e vorrà prendersi la rivincita della finale degli Us Open. I giocatori scenderanno in campo non prima delle 20.30 nell’ultimo match di giornata. La sfida si potrà vedere in diretta TV in chiaro su Rai 2 e sui canali Sky Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203) con streaming su Rai Play, Sky Go e NOW. A che orain tv?SportFace.