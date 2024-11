Iodonna.it - 3 i concorrenti in nomination della nuova puntata: Clayton, Mariavittoria e Shaila

Dopo aver ceduto il posto a La Talpa, Grande Fratello 2024 si sposta al martedì. La dodicesimadel reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini va in onda stasera in diretta alle 21.35. Tra le anticipazioni del nuovo appuntamento, il rapporto traGatta e Lorenzo Spolverato, gli ex fidanzati ritrovati Federica Petagna e Alfonso D’Apice, i ritorno di Tommaso Franchi e l’uscita di Enzo Paolo Turchi. Grande Fratello 2024/2025: chi sono iX Leggi anche › “Grande Fratello 2024”, Iago García è il nuovo eliminato: «È stato bello, vi auguro il meglio» Grande Fratello 2024,stasera 12 novembre: news e anticipazioniA tenere banco sono certamentee Lorenzo.