Un residente ha un infarto in giardino e il condominio installa un defibrillatore: "Ora siamo più sicuri"

Maleo (Lodi), 11 novembre 2024 – “Un coinquilino aveva avuto unin, noi abbiamo fattore un. Ora i residenti saranno più protetti!”. Parte da qui l’iniziativa solidale dei residenti deldi Maleo denominato “Alba”. Si tratta di due palazzine, site in via Marconi 14 e via Galileo Galilei 8, in cui, sulla parete esterna, è statoto unsemiautomatico. Sabrina Telò, amministratrice di, ha agito copiando il modello piacentino “cardioprotetto”, spinta da una spiacevole situazione: ”Anni fa c’è stato un episodio di undelcolpito da arresto cardiaco ine così, sentendo parlare di Progetto vita, abbiamo acquistato il dea direttamente da un’azienda, investendo sulla salute” sottolinea fiduciosa.