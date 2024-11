Gaeta.it - Truffa da Rolex e Prada: l’atleta paralimpico Fabio Anobile coinvolto in uno scandalo

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un nuovoha scosso il mondo dello sport e della cronaca romana., un campionenoto per il suo trionfo con la medaglia di bronzo nel ciclismo alle Olimpiadi di Rio del 2016, è accusato di averto numerosi individui promettendo l’acquisto di luxury items a prezzi stracciati. Tra le sue presunte vittime figura anche Laura Marsilio, responsabile sport di Fratelli d’Italia e sorella del governatore dell’Abruzzo.La modalità delle truffe, 30 anni, ha ideato un sistema elaborato per attrarre le sue vittime. Si presentava come un esperto in affari che aveva accesso a beni di lusso, comee borse, a condizioni eccezionali. La sua strategia consisteva nel promettere sconti notevoli, convincendo i clienti a versare un anticipo, talvolta anche ingenti somme in contante.