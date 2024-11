Tarantinitime.it - Trovato in un vigneto un allaccio abusivo alle rete elettrica, la Polizia di Stato denuncia il proprietario del terreno

Tarantini Time QuotidianoLadi, nel corso dei servizi di contrasto al diffuso fenomeno dei furti d’energia, ha effettuato diversi controlli nelle campagne di Castellaneta Marina dove già in precedenza erano state segnalate illecite attività nell’utilizzo di energianel settore agricolo. Lungo la Strada Provinciale 11 in contrada Matinelle, i poliziotti del Commissariato Borgo, con l’ormai collaudata collaborazione dei tecnici specializzati di ENEL distribuzione, hanno scoperto nei pressi di undi alcune centinaia di ettari, all’interno di un piccolo manufatto in cemento, un contatore elettrico manomesso ed illecitamente allacciato alladi distribuzione principale.L’serviva ad alimentare una pompa idrovora necessaria per aspirare acqua da un pozzo artesiano da utilizzare per l’irrigazione del vastoagricolo.