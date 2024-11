Lanazione.it - Tramvia, sprint in notturna. Arriva il nuovo asfalto

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

Ultimi interventi di rifinitura per la Vacs e lavori della linea Libertà-Bagno a Ripoli. Da oggi è in programma l’asfaltatura definitiva nella corsia per il traffico veicolare in via La Marmora. I lavori saranno effettuati in fasi in orario notturno (21-5). Si inizia nelle aree in corrispondenza degli incroci con via della Dogana, via Micheli, via Venezia con restringimenti di carreggiata; a seguire sarà interessato il tratto via Micheli-via Venezia con chiusura alla circolazione. Nella terza fase i lavori si sposteranno nel tratto via Venezia-via Modena e nella quarta in quello tra via Modena-viale Matteotti. Termine previsto 16 novembre. Passando alla linea per Bagno a Ripoli, sempre da oggi inizieranno lavori relativi agli allacci alla rete di distribuzione dell’energia elettrica a servizio dei parcheggi scambiatori di viale Europa.