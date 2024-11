The Penguin – Episodio 8 | 10 Easter Eggs e riferimenti all’universo DC

Leggi l'articolo completo su Cinefilos.it

The8: 10DCL’8 di Theè il finale della nuova serie DC, con diversiegg eai fumetti originali, agli episodi precedenti, a The Batman e a potenziali collegamenti con The Batman – Parte II. Alla fine di questo grande finale, Oz Cobb (Colin Farrell) ha finalmente raggiunto la vetta come nuovo boss della malavita di Gotham. Allo stesso modo, si possono trovare numerosi collegamenti e, compresi quelli che simboleggiano l’ascesa al potere di Oz e che fungono da specchio al Pinguino originale visto sulla pagina.Nell’8 di The, la rivalità di Oz Cobb con Sofia Falcone/Gigante (Cristin Milioti) giunge a un epico epilogo, che lascia l’ex leader della famiglia criminale Falcone ad Arkham, mentre Oz stesso rivendica Gotham per sé.