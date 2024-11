Game-experience.it - Stellar Blade, trailer con data di uscita, Photo Mode e tante informazioni sul DLC di NieR: Automata

Sony e Shift Up hanno annunciato con unladisul DLC crossover di, grazie al quale i fan potranno gustarsi non poche novità all’interno del gioco dalla giornata del 20 novembre 2024.Come leggiamo su PlayStation Blog,ha fortemente ispirato, cosa questa che ha spinto il direttore del gioco con protagonista Eve, Kim Hyung Tae, a collaborare con Yoko Taro per portare all’interno del proprio titolo non pochi contenuti speciali.Partiamo dal dire che questo DLC crossover vedrà Emil, doppiato da Maii Kadowaki, apparire nel mondo dicon il suo negozio, grazie al quale i giocatori potranno trovare undici elementi speciali nati da questa collaborazione.Inoltre sempre dal 20 novembre 2024, sarà introdotta laall’interno di, consentendo in questo modo agli utenti di scattare delle foto digitali applicando svariati filtri ed effetti per realizzare degli scatti eccellenti.