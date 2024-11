Liberoquotidiano.it - "Si stanno nascondendo". Antonio Conte, furia contro arbitri e Var: pesanti sospetti su Inter-Napoli

Nient'altro che una. Preso dall'ira più totale della quale ne è noto a volte,ha detto di tutto dopo, finita 1-1. I partenopei sono sempre in testa a +1 dai nerazzurri, che si devono divorare le mani per il rigore sbaglia da Calhanoglu nel finale. Un tiro dal dischetto alquanto dubbio, arrivato per il contatto tra Anguissa e Dumfries. Un errore di valutazione di tanti da parte dell'arbitro Mariani, come il moviolista di Dazn, Luca Marelli. "Arbitro in condizione perfetta. Il Var non puòvenire”, le sue parole. "Il contatto è molto lieve — ha aggiunto — Mariani preso inpiede dalla velocità e ha valutato l'entità diversamente da quella che è stata nella realtà". E, collegato a Dazn, è stato una: "Scusate sevengo — Ma che significa che il Var non puòvenire se c'è un errore, ma che significa? Non capisco.