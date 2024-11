Lanazione.it - Scarti tessili : "Più controlli nelle ditte"

"Un’azienda cinese è stata sequestrata dalla magistratura perché ha gestito in maniera illegale quintali di rifiuti. I rifiutiinvece di essere trattati da una ditta specializzata in smaltimento rifiuti, si serviva sicuramente di abusivi che gettavano i sacchi nericampagne. Tutto ciò ha rappresentato per tutti questi anni, oltre ad un danno ambientale, anche un danno economico perché questi rifiuti sono stati smaltiti poi da Alia una volta rinvenuti". Interviene così Aldo Milone, ex assessore alla Sicurezza di Prato Libera e Sicura in seguito all’ultima inchiesta della procura di Prato. "La notizia può suscitare clamore nell’opinione pubblica però non risolve il problema e il danno economico per tutti cittadini che si vedono aumentare la Tari – aggiunge Milone –. Qualche mese fa proposi di procedere apreventivi di tutte le aziendeper verificare se avevano stipulato un contratto conspecializzate nello smaltire i rifiuti speciali.