Agi.it - San Pietro si prepara al Giubileo con l'Intelligenza Artificiale

Leggi l'articolo completo su Agi.it

AGI - La visita alla Basilica di Sandiventa più tecnologica. È infatti disponibile una nuova piattaforma che include svariati servizi e che, grazie all'artificiale, renderà più facile la visita ai milioni di fedeli e turisti che ogni anno si recano nel cuore pulsante della Cristianità. La piattaforma offrirà la possibilità di prenotare online accessi dedicati, in modo da ridurre le attese, e metterà a disposizione audioguide multilingua ed esperienze virtuali immersive grazie alla collaborazione con Microsoft AI. L'ecosistema digitale, non si tratta infatti di un semplice portale, faciliterà le visite a Sananche e soprattutto in vista deldel prossimo anno (sia per chi attraverso l'area dedicata sceglierà un tour nei luoghi della fede, sia per chi, impossibilitato a visitarli di persona, opterà per un tour virtuale).