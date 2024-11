Ilfattoquotidiano.it - Raimo sospeso, studenti e docenti organizzano un sit-in di solidarietà. Lui ringrazia: “Spero che questa battaglia serva a cambiare la società”

“Sono contento che il sit-in sia partito dalla comunità educante., colleghi, sono emozionato. Quello in cui credo, quello per cui ho studio, la scuola pubblica e l’università pubblica mi hanno dato tanto per questo ho provato a restituirlo. Serimane unaperè inutile, se invece serve per rimuovere gli ostacoli come dice la Costituzione allora servirà perla” . Sono le parole di Christiandurante il sit-in in suaper la sospensione di tre mesi dopo aver criticato il ministro Valditara. Durante il corteo degli, che si è concluso sotto la casa dove fu ucciso dai neo fascisti Valerio Verbano, cori contro il ministro Valditara.L'articoloun sit-in di. Lui: “chela” proviene da Il Fatto Quotidiano.