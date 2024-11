Gaeta.it - Procedura d’ingresso per le persone sorde negli ospedali: il progetto AccesSordi in Abruzzo

Facebook WhatsAppTwitter Un nuovodella Regionepromette di semplificare l’accesso ai servizi sanitari per le. In collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Ente Nazionale Sordi , l’iniziativa “” è stata recentemente presentata dagli esponenti regionali e si propone di migliorare l’inclusione dellecon disabilità uditive ine pronto soccorso.Dettagli delIlprevede l’installazione di tablet in 12 Punti Unici di Accesso , dislocati trae distretti sanitari, e in 16 pronto soccorso. Questi dispositivi consentiranno alledi contattare un call center attivo 24 ore su 24, composto da operatori esperti in Lingua dei Segni Italiana . L’obiettivo è facilitare la comunicazione tra lee il personale sanitario, garantendo che le necessità di assistenza vengano comprese e gestite con tempestività.