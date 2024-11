Metropolitanmagazine.it - Perché i futuri show di League of Legends non saranno realizzati in tempi rapidi

I creatori di Arcane spieganoaltridel franchise diofnon arriveranno così in fretta. Ambientata nell’universo immaginario diofdi Riot Game, la popolare serie Netflix si concentra su due sorelle, Vi (Hailee Steinfeld) e Jinx (Ella Purnell), che si ritrovano su fronti opposti di un conflitto in fermento tra la ricca Piltover e la sua povera città sotterranea, Zaun. Dopo un lungo ritardo, la seconda stagione di Arcane ha debuttato da pochi giorni, ma sarà l’ultima. In un’intervista con GamesRadar+, i co-creatori Christian Linke e Alex Yee hanno parlato apertamente di come le future serie nel mondo diofavrebbero dovuto avere un messaggio. Glirunner hanno parlato candidamente di come altri progetti avrebbero dovuto essere notevolmente diversi da Arcane.