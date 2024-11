Dailymilan.it - Milan, il pareggio di Inter-Napoli è un’occasione sprecata per Paulo Fonseca. La classifica

La 12^ giornata di Serie A aveva dato una grande occasione aldi: ildiaccresce i rimpiantiIl posticipo della dodicesima giornata di Serie A trasa di grande occasionepere il. Ilmaturato a San Siro ha consentito a Fiorentina, Lazio, Atalanta e Juventus di avvicinarsi alla vetta, con le prime tre a quota 25 (insieme all’) e i bianconeri a 24, a due punti dai partenopei, ancora in testa a quota 26. E il?Ilha buttato via tre punti a Cagliari, uscendo con unche, ai punti, stava quasi più stretto ai sardi, ma che, per come si era messa la partita, sa di beffa. Con due punti in più i rossoneri sarebbero a quota 20, a sei lunghezze dal, ma sempre con una partita da recuperare, in linea quindi, con le inseguitrici.