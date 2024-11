Quotidiano.net - Migranti in Albania, altri 7 torneranno in Italia. Il tribunale di Roma ha bloccato i trattenimenti

, 11 novembre 2024 – Ancora una volta i giudici didisapplicano il decreto Paesi sicuri del governo. Con l’ordinanza del 18 ottobre la sezione immigrazione delcapitolino non aveva convalidato il trattenimento di 4, i primi, trasferiti nei centro dell’. Oggi, in merito al caso analogo disette richiedenti asilo, egiziani e bengalesi, ha sospeso il giudizio chiamando il causa il parere della Corte di giustizia Ue. La sospensione dei giudizi “non arresta il decorso del termine di legge di efficacia deidisposti dalla Questura”, si legge in una nota del. Tradotto: scaduti i termini della detenzione, ovvero 48 ore dopo, i sette in questione dovranno uscire dal Cpr di Gjader, dove erano stati portati della nave Libra della Marina militarena, al suo secondo viaggio da Lampedusa all’