Abruzzo24ore.tv - Meteo: Arriva la neve in montagna, con accumuli significativi sotto i 1000m. Dettagli su dove e quan

Roma -a bassa quota per il periodo, in particolare sulle Alpi occidentali e alcune zone delle regioni nord-occidentali d’Italia. L’arrivo di un nucleo di aria fredda dal Mare del Nord determinerà un abbassamento delle temperature sull’intero territorio italiano, con nevicate che si estenderanno fino a quote relativamente basse, considerando il mese di novembre. Non si tratta di un evento eccezionale, ma potrebbe comunque risultare significativo in alcune aree specifiche. Vediamo idido elasi farà sentire di più. L’ondata di maltempo, causata dal passaggio dell’aria fredda, non colpirà tutto il Paese. Una volta che il fronte arriverà sulla Francia, le correnti fredde si dirigeranno verso ovest, portando il maltempo soprattutto sulla Penisola Iberica. Tuttavia, nel suo tragitto verso ovest, l’impulso freddo coinvolgerà anche alcune regioni italiane, in particolare quelle nord-occidentali.