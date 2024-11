Lanazione.it - Mattoncini che passione: torna Bricks in Florence, un weekend per grandi e piccini

Firenze, 11 novembre 2024 – «Leg Godt», che in danese vuol dire gioca bene, frase dai cui Ole Kirk Kristiansen – era il 1932 – trasse spunto per coniare il nome dei suoi: i Lego. E sabato 16 e domenica 17 novembre Teatro Cartiere Carrara – Teatro di Firenze (ex Tuscany Hall)inFestival sarà il centro del giocare bene. Già, perchèla settima edizione delinFestival, due giorni di esposizioni, attività creative, gioco libero e concorsi; tutto rigorosamente in tema LEGO®. L’evento è stato organizzato Toscana(il Lego Users Group della Toscana, che conta un centinaio di soci) in collaborazione con Tuscany Hall. Protagonisti di questa edizione sono i simpatici BrickPuppies™, una serie di colorati animaletti costruibili che, pur utilizzando un numero ridotto di pezzi Lego, riescono a conquistaree piccoli con la loro simpatia e originalità.