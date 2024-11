Mariani e la moviola di Inter-Napoli 1-1 | rigori e mancanze – CdS

Inter-news.it - Mariani e la moviola di Inter-Napoli (1-1): rigor(i) e mancanze – CdS

Leggi l'articolo completo su Inter-news.it

ha diretto il big match della dodicesima giornata di Serie A tra. Il Corriere dello Sport contesta qualche chiamata, realizzando a suo modo ladi1-1 ha visto come direttore di gara l’esperto Mauriziodi Aprilia. La partita fila liscio fino all’episodio da rigore dei nerazzurri, con Denzel Dumfries che anticipa Zambo Anguissa, il quale lo prende nella gamba buttandolo giù. Il Corriere dello Sport ha fatto ladella partita, giudicando come “no” la situazione. Secondo i colleghi quello di Anguissa non può essere rigore, perché il tocco è apparentemente leggero. Madecide subito e il Var Di Paolo non puòvenire. Svista arbitrale. Giudicato invece bene il mani di Olivera, con Lautaro Martinez che neanche protesta.