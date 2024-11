Liam Payne parla il cameriere indagato | mai fornito droga tra noi c’è stata intimità

Leggi l'articolo completo su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –Prosegue l’inchiesta sulla morte dell’ex membro degli One Direction Lyam, deceduto lo scorso 16 ottobre dopo essere precipitato dal balcone della sua stanza al terzo piano di un albergo a Buenos Aires. Per la prima volta Braian Nahuel Paiz, il24ennecon altre due persone per aver, si legge sul ‘The Mirror US’, ha ammesso di aver visitato la star nel suo hotel in due occasioni prima della sua caduta mortale e ha confermato di aver usato droghe insieme a lui. Tuttavia, ha negato con veemenza di aver maisostanze illegali o di aver ricevuto alcun pagamento da lui. Il 24enne è apparso sabato scorso alla televisione argentina dove ha raccontato il suo primo incontro connel ristorante dove lavora, affermando che il cantante ha condiviso le sue informazioni di contatto con lui mentre cenava con la sua ragazza, Kate Cassidy, e altre due persone.