Piperspettacoloitaliano.it - L’Amica Geniale 4 anticipazioni seconda puntata del 18 novembre 2024, la trama degli episodi 3-4

di lunedì 18La quarta stagione di– Storia della bambina perduta, entra nel vivo del racconto. Elena e Lila si ritrovano a Napoli in una nuova fase della loro lunga amicizia. Attorno a loro i personaggi di sempre, tra storiche rivalità e incomprensioni. La vita da adulte delle protagoniste interpretate da Irene Maiorino e Alba Rohrwacher. Ecco ledelladi4.4 riassunto primaElena passa più tempo del previsto in Francia con Nino ma sa che deve recuperare il tempo perso con le figlie che ormai ubbidiscono solo ai nonni Airota. Elena decide così di portare le ragazze a Napoli ma Lila le fa una rivelazione. Nino ha preso un appartamento a Napoli ma Elena non riesce a perdonarlo e lo lascia.