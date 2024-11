Gaeta.it - Ladispoli: l’istituto “Ilaria Alpi” promuove la lettura con #ioleggoperché

comprensivo "" disi prepara a celebrare la campagna nazionale, un'iniziativa che invita comunità ed enti locali are laattraverso la donazione di libri. Questo evento, che si svolgerà dal 9 al 17 novembre, rappresenta la quarta partecipazione dela questa campagna. Il progetto rientra all'interno dell'ampia iniziativa "legge", che prevede diverse attività didattiche volte a sensibilizzare giovani e famiglie sull'importanza della.L'adesione alla campagna" si impegna, come ogni anno, nella campagna, una manifestazione che coinvolge scuole e librerie in tutta Italia. Durante la settimana dedicata a questo evento, il pubblico potrà contribuire donando libri alle due biblioteche scolastiche inaugurate nei mesi scorsi: una per la scuola dell'Infanzia e l'altra per la Primaria e la Secondaria.