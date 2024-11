Amica.it - La tendenza ladylike è la preferita delle celeb

Torna lo stile, il look “da sciura” che piace a star come Demi Moore e Kendall Jenner. Bentornata eleganza Anni 60: tra tailleur con la gonna, guanti e décolleté (in chiave contemporanea).Kendall Jenner si conferma nuova regina del trend con tre look ton a metà strada tra Jackie Kennedy nei Sessanta e Lady Diana nei 90s. Avvistata alle ultime sfilate di Parigi, ha optato per un look Sixties firmato The Row composto da abito midi, pump, pochette e occhiali da sole. Poco dopo, la modella ha scelto un tailleur della P/E 1999 di John Galliano caratterizzato da blazer drappeggiato e gonna tubino, mentre lo scorso 26 settembre aveva abbinato un completo di Thierry Mugler con le scarpe con kitten heel di The Row e la borsa Gucci GG emblem.Per la prima del film “Wicked” a Los Angeles, Ariana Grande ha scelto un abito bon ton di Thom Browne con fantasia a quadretti.