Gaeta.it - La polemica sul Var: volti e virtù di un sistema che divide l’opinione pubblica

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Nell’ambito del calcio italiano, il VAR continua a sollevare accese discussioni tra addetti ai lavori e tifosi. Da un lato, c’è chi sostiene che ildi video assistenza arbitrale sia necessario per garantire il corretto andamento delle partite; dall’altro, c’è chi accusa i suoi utilizzatori di incoerenza. Recentemente, queste tensioni sono emerse durante un’intervista di Antonio Conte, ex allenatore dell’Inter, che ha espresso il suo disappunto sulla gestione del VAR da parte della classe arbitrale.Il funzionamento del VarIl VAR, acronimo di Video Assistant Referee, è pensato per correggere gli errori arbitrali più gravi, garantendo così equità e giustizia nelle partite di calcio. La sua applicazione si concentra su situazioni chiave come i rigori, l’assegnazione di cartellini rossi e le identificazioni sbagliate dei calciatori.