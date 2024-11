Quotidiano.net - La mecenate punta sull’arte: "Meno profitto e più etica"

PULIUMBRIA GROUP è un’azienda storica che affonda le sue origini nella Perugia degli anni ’60. È stata la prima in Umbria ad occuparsi di pulizia e di servizi alle imprese. La guida una giovane manager, Maura Lepri, con una laurea in Lettere e la passione per l’arte, tanto da essere una dei mecenati perugini più vivaci nell’ambito dell’Art Bonus. Una donna a capo di un’azienda: come concilia famiglia e lavoro? "Non è mai facile, né per chi è alle dipendenze né per chi come me è alla guida di un’azienda, ruolo che non ti permette in realtà di definire con nettezza dove finisce il lavoro ed inizia il riposo. Non esistono segreti o ricette magiche, esiste una buona organizzazione, molta flessibilità mentale, buone gambe ed un nonno, mio padre, che riesce ad arrivare con mio figlio Cesare dove non possiamo, per gli stessi motivi, né io né mio marito.