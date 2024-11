Movieplayer.it - Juno Temple, la star di Ted Lasso ammette: "Mi devo ancora abituare a vedermi sullo schermo"

L'attrice ha confessato di non essereabituata a riguardarsi, così come per parecchi suoi colleghi. In una recente intervista,ha ammesso di non essereabituata a vedersinei lavori che svolge per il cinema e la tv. L'attrice britannica è principalmente nota per il ruolo di Keeley Jones nella serie tv Ted, e ha rivelato di non essere particolarmente a proprio agio in quelle situazioni. Nella chiacchierata con il collega Miles Teller per il magazine Interview,che guarda i suoi progetti soltanto se le è piaciuto particolarmente girarli. Soltanto in queste particolari occasioni, l'attrice è spinta a osservare il proprio lavoro una volta concluse le riprese sul set. .