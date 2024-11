Zonawrestling.net - Jon Moxley: “La mia visione per il futuro della AEW”

Una nuova guida per la federazioneIn una recente intervista, Jonha delineato il suo ruolo nella nuova eraAll Elite Wrestling, chiarendo alcuni aspetti del suo personaggio che potrebbero essere stati fraintesi.Un leader, non un tirannoNonostante l’atteggiamento aggressivo mostrato sullo schermo,ha voluto chiarire la sua posizione: “Sto picchiando un sacco di gente, sto parlando male di molti, ma non sono qui a malmenare un gruppo di ragazzini pigri, non sono Clint Eastwood sul prato di casa. Non è affatto così. Sono un sostenitore di queste persone, e forse sono l’unico che difende questi ragazzi nello spogliatoio.”Un progetto di crescita collettiva“Ho un sogno, una, qualcosa che posso vedere”, ha spiegato. “Vedo un mondo dove tutti hanno successo, dove tutti possono avere successo, dove i talenti vengono coltivati e la loro crescita viene favorita, dove i talenti sono preparati per il successo e per crescere per diventare ciò che possono essere”.