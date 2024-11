Ilgiorno.it - Istigazione a delinquere al corteo pro-Palestina? Al setaccio i filmati: “Elogi alle violenze di Amsterdam”

MILANO – L’obiettivo è capire se ci siano eventuali profili penali da approfondire. Se, per intenderci, le parole scandite da alcuni attivisti al megafono possano rientrare nell’alveo dell’articolo 604-bis, che punisce il reato diper motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Si è acceso il faro della Digos sulproandato in scena sabato pomeriggio a Milano dal piazzale della stazione Cadorna a Porta Genova: l’attenzione degli investigatori, guidati dal dirigente Antonio Marotta, si concentrerà in particolare sugli interventi che hanno fatto diretto riferimentoaggressioni subite giovedì sera dai tifosi israeliani del Maccabi Tel Aviv in trasferta adper assistere al match di Europa League contro l’Ajax. “Un applauso a tutti i giovani, ragazzi e ragazze, che hanno dato una lezione”, la frase che ha aperto la manifestazione, seguita nel corso del pomeriggio da altre sul concetto di “agire contro il sionismo”.