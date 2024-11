.com - Inter-Napoli 1-1, gli azzurri restano in vetta

(Adnkronos) – Si chiude senza vincitori né vinti l’atteso big match trache pareggiano 1-1 nel posticipo domenicale della 12/a giornata di Serie A disputato allo stadio ‘Meazza’ di Milano. Al vantaggio degli ospiti con McTominay al 23?, risponde Calhanoglu al 43?. Lo stesso turco ha la grande chance per completare la rimonta ma al 74? sbaglia un rigore calciandolo sul palo. In classifica gliincon 26 punti, uno in più del quartetto composto dai nerinsieme ad Atalanta, Lazio e Fiorentina e due in più della Juventus. In avvio parte forte la squadra di casa che spinge e costringe glisulla difensiva. Il primo squillo del match è di Calhanoglu con un tiro da fuori area all’8?, deviato in corner dalla difesa ospite. Al quarto d’ora il fischiatissimo ex Lukaku serve Kvaratskhelia, il georgiano arriva al tiro, deviato, che Sommer riesce a neutralizzare.