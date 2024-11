Gaeta.it - Il futuro dell’agricoltura: i giovani imprenditori in mostra a StartAn ad Ancona

Facebook WhatsAppTwitter Nella provincia di, un quadro significativo emerge dal settore agricolo: un terzo degli agricoltori ha meno di 40 anni, mentre la facoltà di Agraria dell’Università Politecnica delle Marche conta circa mille studenti che si dirigono verso carriere nel settore primario. Dal 13 al 15 settembre, nel capoluogo marchigiano, si svolgerà, la fiera dedicata a start-up e innovazione, dove Coldirettisarà presente con uno stand istituzionale per mettere in evidenza le opportunità che il settore agricolo offre.L’importanza di ColdirettiColdirettipartecipa acon l’obiettivo di evidenziare il ruolo strategiconel sostenere uno sviluppo sostenibile. Durante la fiera, l’associazione avrà un ruolo attivo attraverso interventi e workshop mirati a temi quali la digitalizzazione nel settore agricolo, le innovative tecnologie per promuovere la sostenibilità ambientale e le opportunità derivanti dalla transizione verde.