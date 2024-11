Ilrestodelcarlino.it - Guastalla, arrestato mentre chiede l'elemosina

(Reggio Emilia), 11 novembre 2024 -va l’davanti al supermercato Coop, a Pieve di, ma era colpito da un ordine di carcerazione per una condanna risalente a una rapina aggravata, con lesioni, avvenuta a Voghera nel 2019. L’uomo, un 43enne rumeno, è stato identificato attraverso un normale controllo dei carabinieri di, scoprendo che era senza fissa dimora in Italia e colpito dall’ordine di carcerazione per espiare una condanna definitiva a tre anni, quattro mesi e 15 giorni di reclusione. Una condanna che risale al maggio del 2023, diventata definitiva lo scorso giugno. Alla vista dell’uomo cheva l’, i carabinieri del Radiomobile hanno deciso di effettuare un controllo. E dalla banda dati è emersa la condanna da espiare, con relativo ordine di carcerazione, che finora era stato eluso dal 43enne di origine straniera.