Gaeta.it - Furto da 100 mila euro in laboratorio orafo a Sistiana: indagini in corso

Facebook WhatsAppTwitter Unavvenuto in undi oreficeria a, in provincia di Trieste, ha fruttato ai ladri un bottino di circa 100. L’incidente, verificatosi tra venerdì e sabato notte, è stato descritto dagli investigatori della Questura come un’operazione da professionisti, dato il livello di sicurezza presente nel locale. La titolare dell’attività ha condiviso dettagli inquietanti su quanto accaduto, sottolineando l’inefficienza dei sistemi di allerta.Circostanze del: dettagli sulla modalità d’azioneIlha avuto luogo in ungestito da Elisabetta Monti, un’esperta artigiana orafa con 25 anni di esperienza. Secondo quanto riportato, l’allarme delnon ha funzionato, e nemmeno quello della banca adiacente, nonostante quest’ultimo fosse molto sensibile.