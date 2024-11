Puntomagazine.it - Dario Vassallo: “Denunciamo l’intreccio ‘Sistema Cilento’ e i fondi opachi all’azienda indagata Dervit S.p.A.”

Gravi anomalie nelle Aree Marine Protette e lentezze nelle risposte giudiziarie: “mai usati per la tutela del territorio, ora chiediamo chiarezza”“Da tempo, in qualità di Presidente Commissione di Riserva Area Marina Protetta Costa degli Infreschi e della Masseta, denuncio pubblicamente e alle autorità competenti le anomalie e irregolarità nella gestione deipubblici destinati all’Area Marina Protetta, un patrimonio naturale e culturale che necessita di salvaguardia e rispetto. Alla luce della recente inchiesta sul “Sistema Cilento,” che ha portato all’arresto del Presidente della Provincia di Salerno e sindaco di Capaccio Paestum, Francesco Alfieri, e dei rappresentanti dellaS.p.A., ritengo urgente far emergere dettagli che riguardano proprio questa azienda, già segnalata per problematiche e inadempienze nella gestione dell’AMP.