Abruzzo24ore.tv - Confisca di Fondi Europei: Impresa Teramana Distratta 67mila Euro per Altri Scopi

Leggi l'articolo completo su Abruzzo24ore.tv

Teramo - Una società beneficiaria diper partecipare a una fiera internazionale ha utilizzato il denaro per. Indagati i responsabili della ditta. Una, operante nel settore delle riparazioni meccaniche di autoveicoli, è stata coinvolta in un'inchiesta che ha portato alladi 67.000didestinati al Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). L'inchiesta, coordinata dal Procurepeo delegato di Roma, ha rivelato una grave irregolarità: l'azienda aveva ricevuto un finanziamento pubblico di 75.000, destinato a finanziare la sua partecipazione a una fiera internazionale automobilistica in Germania nel novembre 2022, ma ha dirottato il denaro verso. Il procedimento giudiziario è stato avviato dalla Guardia di Finanza, che ha eseguito il provvedimento dia Giulianova, in provincia di Teramo, dopo che le indagini hanno rivelato l'uso improprio dei