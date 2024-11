Clima un articolo lancia l’allarme sul limite di 15C fissato dagli Accordi di Parigi

Lapresse.it - Clima, un articolo lancia l’allarme sul limite di 1,5°C fissato dagli Accordi di Parigi

Nel giorno dell’avvio della Cop29, la rivista Nature Geoscience ha pubblicato unnel nuovo numero della sua rivista chesul riscaldamento globale. Nell’si parla della possibilità che ildi, che ha impegnato i Paesi a fare sforzi per limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C riducendo urgentemente le emissioni di gas serra, potrebbe non essere più sufficiente a salvaguardare il Pianeta.“Le ambizioni di temperatura dell’Accordo die i bilanci di carbonio rimanenti si basano principalmente su modelli che non includono i back tra incendi, vegetazione e carbonio, elementi essenziali per comprendere la resilienza futura degli ecosistemi” si legge nell’abstract dell’pubblicato. “Sebbene limitare il riscaldamento a 1,5 °C sia ancora essenziale per evitare i peggiori impatti del cambiamentotico, in molti casi stiamo già raggiungendo un punto di cambiamento significativo in ecosistemi ricchi di carbonio e biodiversità”.