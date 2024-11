Oasport.it - Bolelli/Vavassori partono a razzo alle ATP Finals! Travolti Bopanna/Ebden

Bastano appena 56 minuti a Simonee Andreaper chiudere in maniera vincente il match d’esordioATPdi Torino. Il duo azzurro parte subito anel gruppo intitolato a Bob Bryan: battuti per 6-2 6-3 gli esperti Rohane Matthew. L’indiano e l’australiano erano stati gli avversari dei due azzurri nella finale persa agli Australian Open, ma da allora tante le rivincite, compresa questa che porterà ad avere, mercoledì, una sfida contro i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz.subito col piede sull’acceleratore gli azzurri, ed èin particolare a mostrarsi assai carico, tanto da piazzare una bellissima risposta vincente di dritto per il break del 2-0. Ancora nel quarto gioco i due azzurri salgono fin sullo 0-30, solo cheserve benissimo e concede poco per salvare la situazione.