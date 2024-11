Sport.quotidiano.net - Atalanta, un nuovo record per De Roon: primatista di presenze in A a quota 282

Bergamo, 11 novembre 2024 – Nessuno come lui in nerazzurro. Un altroper Marten Dein maglia. Ieri contro l’Udinese il 33enne mediano olandese, alla nona stagione a Bergamo, ha superato le bandiere storiche Stefano Angeleri e Gian Paolo Bellini (peraltro suo compagno di squadra nel 2015-26) portandosi al primo posto solitario diin A, a282 Unfesteggiato con un’altra vittoria da ricordare e con una maglia celebrativa con il numero 282, consegnata a fine gara dal presidente nerazzurro Antonio Percassi al suo capitano, sotto la curva che lo inneggiava. “Per me è un orgoglio aver fatto così tante partite per questa società, sono contento di aver festeggiato con una vittoria. Essere qui da tanto tempo mi rende felice. Voglio ringraziare la società, il presidente, ma anche tutti i compagni che hanno giocato con me.