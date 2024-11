Tvpertutti.it - Alessandro Cattelan co-conduttore Sanremo 2025: ecco in quale serata

Leggi l'articolo completo su Tvpertutti.it

La notizia è ufficiale:sarà co-dima non in tutte le cinque. IldiGiovani 2024 affiancherà Carlo Conti nellafinale del Festival, un ruolo che segna una nuova svolta nella sua carriera. L'annuncio arriva direttamente da Conti, durante la conferenza stampa diGiovani, spiazzando il pubblico e portando a riflettere su cosa possa significare questa mossa in termini di ascolti e coinvolgimento.Con una carriera segnata da successi (ma anche di flop come su Rai2) in programmi di nicchia come E poi c'èha spesso giocato sul confine tra la televisione generalista e la voglia di sperimentare format diversi. Proprio su questo punto ha insistito nella conferenza stampa, rispondendo a una domanda sull'eventualità di condurre il Festival diin futuro: "non è l'unico punto d'arrivo, anche se sarebbe una grande soddisfazione,” ha dichiarato, lasciando intendere che la sua partecipazione non risponde al classico desiderio di ogniitaliano di calcare quel palco, ma è piuttosto una collaborazione dettata da altre logiche.