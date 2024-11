Secoloditalia.it - Alberto Marchetti – Milano

Leggi l'articolo completo su Secoloditalia.it

Viale Monte Nero, 73 – 20135Tel. 02/5463245Sito Internet: www..itTipologia: gelateriaPrezzi: coni e coppette 3/5€, gelato 28€/kg, panna 0,70€Chiusura: maiOFFERTAIl gelatiere torineseè diventato ben presto famoso anche a, grazie alla sua gelateria aperta da qualche anno su Viale Monte Nero. Il gelato viene prodotto ogni giorno nel laboratorio a vista ed, entrando, si ha subito la sensazione che tutto sia impostato sull’accurata selezione delle materie prime che sono alla base dell’ottimo gelato. I gusti disponibili sono circa una ventina, per lo più classici, ma con qualche aggiunta più originale, come ad esempio il cioccolato bianco col sale che abbiamo trovato equilibrato tra dolcezza e sapidità. Abbiamo scelto poi il pistacchio, cremoso e non eccessivamente dolce, e lo yogurt, acido al punto giusto.