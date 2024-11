Violenze ad agentiCC | politica tuteli

Leggi l'articolo completo su Servizitelevideo.rai.it

9.35 "Profonda condanna per i gravi episodi di violenza accaduti ieri a Bologna tra antagonisti e polizia", in cui sono rimasti feriti 3 agenti.Così il sindacato Sim dei Carabinieri,che chiede a governo "un'adeguata riforma a tutela degli operatori di Polizia". I manifestanti volevano impedire il corteo di CasaPound lanciando oggetti contundenti. "Laintervenga con urgenza per definire misure ancora più severe e rei strittive, in grado di prevenire simile disordini, fornendo strumenti e risors adeguate", chiede il Sim.